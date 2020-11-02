العراق يكشف حجم الاستيرادات والمنتجات النفطية لـ2019

2020/11/02 | 18:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن حجم الاستيرادات من المواد السلعية والمنتجات النفطية لعام 2019.

ونقل المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان عن الجهاز المركزي للإحصاء القول، ان "إجمالي الاستيرادات لسنة 2019 ، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، بلغ (20.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (43.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، وبمعـدل نمو مركب مقداره (-18.5%) عن سنة 2017".

واوضح الجهاز المركزي للاحصاء ان "الاستيرادات للمواد السلعية (غير النفطية) لهذا العام بلغت (18.1) مليار دولار أي ما يعادل (21.5) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (46.8%) عن سنة 2018 اذ بلغ (34.1) مليار دولار أي ما يعادل (40.5) تريليون دينار عراقي بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية وبمعدل نمو مركب مقداره (-21%) عن سنة 2017".

واضاف "في حين بلغ إجمالي استيرادات عام 2019 من المنتجات النفطية (2.77) مليار دولار أي ما يعادل (3.28) تريليون دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (1.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (2.81) مليار دولار أي ما يعادل (3.33) تريليون دينار عراقي، اذ ارتفع معدل النمو المركب بنسبه (6.7%) عن سنة 2017".

وتابع الجهاز، "اما الاستيرادات الشهرية فقد احتل شهر أيلول أعلى نسبة من اجمالي الاستيرادات لسنة 2019 بمقدار (13.6%) بعد ان بلغت (2.8) مليار دولار وبما يعادل (3.4) ترليون دينار".

واشار الى انه "بينما شكل شهر تشرين الثاني أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار (11%) حيث بلغت قيمتها (306.5) مليون دولار بما يعادل (362.3) مليار دينار، وحقق شهر أيلول أعلى نسبة من الاستيرادات السلعية (غير النفطية) بمقدار (14.3%) حيث بلغت قيمته (2.6) مليار دولار بما يعادل (3.1) ترليون دينار".

PUKmedia اعلام وزارة التخطيط

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