قرار من وزارة الموارد يتعلق بالمياه الجوفية

2020/11/02 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقشت وزارة الموارد المائية مع المختصين، الاثنين، إجراءاتها للمحافظة على المياه الجوفية كونها خزين استراتيجي للبلاد وثروة للأجيال القادمة.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ترأس الاجتماع التخصصي الذي حضره الوكيل الفني للوزارة و الخبراء وعدد من المديرين العامين والمختصين، لمناقشة اجراءات الوزارة بالمحافظة على المياه الجوفية كونها خزين استراتيجي للبلاد وثروة للأجيال القادمة".

واضاف البيان ان "الاجتماع أكد على عدم المساس بها لتأمين مياه الشرب في الحالات الطارئة كالجفاف وشح المياه نتيجة التغيرات المناخية والأعتماد على المياه السطحية لأغراض الزراعة وتأمين مياه الشرب لمحطات الأسالة والأستخدامات المختلفة الأخرى في الحالات الأعتيادية".

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