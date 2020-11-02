مشاريع النقل تبحث اتمتة الخطوط الجوية العراقية

2020/11/02 | 18:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل متمثلة بمديرها العام السيد زيد شعلان الاسدي اليوم الاثنين اجتماعا مهما مع ممثلي الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية برئاسة معاون المدير العام قيس سلمان الميالي.

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