مجددا.. ميركل تحذر من شراسة كورونا

2020/11/02 | 18:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن فيروس كورونا يتصرف بشكل مختلف ويصبح أكثر شراسة في درجات الحرارة المنخفضة.

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