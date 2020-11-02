2020/11/02 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / منى شعلان/ ساعات قليلة تفصلنا عن حفل زفاف الفنانة التونسية درة ، على رجل الأعمال المصري هاني سعد ، وذلك في أحد فنادق الجونة ، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.



وحرصت درة خلال الأيام الماضية على نفى شائعة زفافها ، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما يحدث ، قائلة :” لما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل حفل زفاف درة من رجل الأعمال المصري هاني سعيد قبل انطلاقه بساعات وكالة الصحافة المستقلة.

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