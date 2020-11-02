2020/11/02 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض استيرادات العراق، بنسبة 43.4٪ خلال العام 2019.

وقال الجهاز في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان إجمالي الاستيرادات لسنة 2019 ، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، بلغ (20.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (43.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، وبمعـدل نمو مركب مقداره (-18.5%) عن سنة 2017.

وأضاف بلغت الاستيرادات للمواد السلعية (غير النفطية) لهذا العام (18.1) مليار دولار أي ما يعادل (21.5) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (46.8%) عن سنة 2018 اذ بلغ (34.1) مليار دولار أي ما يعادل (40.5) تريليون دينار عراقي بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية وبمعدل نمو مركب مقداره (-21%) عن سنة 2017.

ونوه إلى أنه بلغ إجمالي استيرادات عام 2019 من المنتجات النفطية (2.77) مليار دولار أي ما يعادل (3.28) تريليون دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (1.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (2.81) مليار دولار أي ما يعادل (3.33) تريليون دينار عراقي، اذ ارتفع معدل النمو المركب بنسبه (6.7%) عن سنة 2017

وأكد ان الاستيرادات الشهرية فقد احتل شهر أيلول أعلى نسبة من اجمالي الاستيرادات لسنة 2019 بمقدار (13.6%) بعد ان بلغت (2.8) مليار دولار وبما يعادل (3.4) ترليون دينار، بينما شكل شهر تشرين الثاني أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار (11%) حيث بلغت قيمتها (306.5) مليون دولار بما يعادل (362.3) مليار دينار، وحقق شهر أيلول أعلى نسبة من الاستيرادات السلعية (غير النفطية) بمقدار (14.3%) حيث بلغت قيمته (2.6) مليار دولار بما يعادل (3.1) ترليون دينار.

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