2020/11/02 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- حذرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين ، فيما اكدت ان رهن صرفها بالاقتراض دليل على فشل السياسة المالية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تحذر من انفجار شعبي نتيجة تأخير رواتب الموظفين وكالة الصحافة المستقلة.

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