وزير الدفاع: الاهتمام بالجرحى وعوائل الشهداء من أولويات عملنا

2020/11/02 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاثنين، أن الاهتمام بالجرحى وعوائل الشهداء من أولويات عمله.

وقال عناد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "الاهتمام بالجرحى وعوائل الشهداء من أولويات عمل ‎وزارة الدفاع"، ولفت البيان إلى أن "الوزير استقبل اليوم الجريح البطل العريف (خميس خلف فهد) الذي تعرض للإصابة في مدينة الموصل خلال المعارك ضد الإرهاب".

ووجه وزير الدفاع وفقا للبيان، بإرسال الجريح للعلاج خارج العراق وصرف مستحقاته السابقة.

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