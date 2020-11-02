“المعلومة” تكشف تفاصيل اجتماع بارزاني بوفد جبهة الخنجر بشأن اقالة الحلبوسي

2020/11/02 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ أربيل..

كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أبلغ الجبهة السنية الجديدة بدعمه المشروط.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “بارزاني عقد اجتماعا اليوم في مقر اقامته بمصيف صلاح الدين بمدينة أربيل مع وفد من الجبهة العراقية، وبحث معهم آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق”.

وأضاف أن “بارزاني أبلغ الوفد دعمه للحراك الجاري لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشرط أن ياخذوا موافقة الكتل الشيعية وعلى رأسها تحالف الفتح، لآن موضوع اختيار الرئاسات الثلاث هو قرار توافقي”.

وأشار إلى أن “بارزاني طالب بأن يكون هنالك اجماع سني، وأن صوت حزبه في البرلمان سيكون داعما لعملية الإصلاح داخل البرلمان، في حال موافقة الكتل الشيعية على الموضوع”

واكد المحلل السياسي عماد الموسوي، اليوم الاثنين، ان الكتل السنية ستقدم تنازلات للحصول على تأييد الكرد والكتل الاخرى بإقالة الحلبوسي، مبينا ان الكرد سيستغلون الامر بمكاسب جديدة.



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