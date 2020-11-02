ترامب يعلن استمرار

2020/11/02 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، استمرار حالة الطوارئ الوطنية بشأن بالسودان المعلن عنها عام 1997، فيما أكدت الخارجية الأميركية أن القرار لا ينعكس سلبا على العلاقات الثنائية الآخذة في التحسن بين البلدين.

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