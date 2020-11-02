القانونية النيابية : عدم اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد الانتخابات

2020/11/02 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذرت اللجنة القانونية النيابية من :" ان تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد اجراء الانتخابات، وذلك للحاجة الماسة الى مصادقة النتائج والطعون الانتخابية ".

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