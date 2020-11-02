المثنى تعلن تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في المحافظة - عاجل

2020/11/02 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشف مدير عام استثمار المثنى عادل الياسري، الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في بادية محافظة المثنى.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن "هناك طرحاً من الجانب السعودي على مستوى المركز في المجلس التنسيقي العراقي السعودي من اجل توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمار من قبل شركات معروفة منها (سابك وسالك) وشركات أخرى في بادية المثنى".وأضاف، أن "الطرح لم يصل الى المحافظة حتى الآن وانما على مستوى المركز وكحكومة مركزية تفكر ان تبني علاقات جيدة مع دول الجوار من اجل بناء اقتصاد عراقي قوي".وتابع الياسري، "نحن كهيأة استثمار ننظر من الجانب الاقتصادي لاي مشروع، والمثنى لا يوجد فيها غير البادية للاستثمار والمشاريع التي تقدم لزيادة الإنتاج الزراعي وتأمينه".

وكانت هيأة استثمار المثنى، كشفت في أيلول الماضي، أن السعودية عرضت على الحكومة العراقية استثمار مساحات واسعة في مناطق البادية لإنشاء مشاريع في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات والصناعات الغذائية، وأن هذا العرض الذي قدم لوزارة الزراعة لم تطلع الحكومة المحلية او هيأة الاستثمار بشكل رسمي للنظر فيه ودراسته من الجوانب الأمنية والاقتصادية.

وتعارض قوى سياسية عراقية الاستثمار السعودي في العراق وتعتبره خطراً يهدد اقتصاده.

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