تفجير امني مسيطر عليه لمخلفات داعش الارهابي في الفلوجـة

2020/11/02 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / فجرت القوات الامنية عبوات ناسفة من مخلفات داعش الارهابي في منطقة الهياكل (مقبرة الانغماسيين) في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار ./انتهى5

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