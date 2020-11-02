وزير التخطيط يبحث مع رجال الأعمال العراقيين آليات تشكيل مجلس إدارة القطاع الخاص

2020/11/02 | 18:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: التقى وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، مجموعة من رجال الأعمال العراقيين برئاسة إبراهيم البغدادي، رئيس مجلس الاقتصاد العراقي.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، بحث واقع القطاع الخاص العراقي، والتحديات التي تواجه …

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