“ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان” أول تعليق من الفنانة درة بعد عقد قرانها

2020/11/02 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل الفنانة التونسية درة ، اليوم الاثنين، بحفل زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد ، وذلك في أحد فنادق الجونة ، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.



وشاركت الفنانة درة ، قبل قليل ، جمهورها بصور من عقد قرانها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: “ما جمعه الله في […]

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