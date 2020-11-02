وزير العمل يكشف عن الفئات المشمولة في مشروع قانون التقاعد الجديد للعمال

2020/11/02 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، عن الفئات المشمولة والامتيازات في مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال، فيما اشار الى قرب إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء.وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “مشروع قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في طور التشريع حالياً، وهو قانون جديد …

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