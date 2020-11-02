2020/11/02 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر عملية التصويت المبكرة للناخبين الأميركيين في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها الولايات المتحدة والمقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء.

وصوت أكثر من أربعة وتسعين مليون ناخب أميركي، حضر منهم أربعة وثلاثون مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع، بينما صوت نحو تسعة وخمسين مليونا عبر البريد، بحسب إحصاء لبوابة مشروع الانتخابات الأميركية في جامعة فلوريدا.

وأظهرت أعداد المصوتين في الاقتراع المبكر والذي تجاوز ثلثي إجمالي المشاركين في انتخابات عام ألفين وستة عشر، الاهتمام الشديد بالانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس دونالد ترمب عن الحزب الجمهوري، مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 94 مليون ناخب أميركي يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 94 مليون ناخب أميركي يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).