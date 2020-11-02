تراجع 'هائل' في الاستيرادات العراقية لسنة 2019

2020/11/02 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت وزارة التخطيط، الاثنين، إن إجمالي الاستيرادات لسنة 2019، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، بلغ (20.9) مليار دولار، مشيرة إلى ان شهر أيلول احتل أعلى نسبة من اجمالي الاستيرادات، مبينة انها انخفضت عن سنة 2018 بنسبة (43.4%).





وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (2 تشرين الثاني 2020)، إن "إجمالي الاستيرادات لسنة 2019، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، بلغ (20.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي"، مبينا أنه "سجل نسبة انخفاض مقدارها (43.4%) عن سنة 2018 وبلغ فيها (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، وبمعـدل نمو مركب مقداره (-18.5%) عن سنة 2017".

وأضاف الهنداوي، أن "الاستيرادات للمواد السلعية (غير النفطية) بلغت لهذا العام (18.1) مليار دولار أي ما يعادل (21.5) تريليون دينار عراقي"، مشيرا إلى أنه "سجل نسبة انخفاض مقدارها (46.8%)عن سنة 2018 إذ بلغ فيها (34.1) مليار دولار أي ما يعادل (40.5) تريليون دينار عراقي بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية وبمعدل نمو مركب مقداره (-21%) عن سنة 2017".

ولفت إلى أن "إجمالي استيرادات عام 2019 من المنتجات النفطية بلغ (2.77) مليار دولار أي ما يعادل (3.28) تريليون دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (1.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (2.81) مليار دولار أي ما يعادل (3.33) تريليون دينار عراقي، إذ ارتفع معدل النمو المركب بنسبة (6.7%) عن سنة 2017".

أما ما يخص الاستيرادات الشهرية فأشار الهنداوي إلى أنه "احتل شهر أيلول أعلى نسبة من اجمالي الاستيرادات لسنة 2019 بمقدار (13.6%) بعد أن بلغت (2.8) مليار دولار وبما يعادل (3.4) ترليون دينار"، مضيفا "بينما شكل شهر تشرين الثاني أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار (11%) حيث بلغت قيمتها (306.5) مليون دولار بما يعادل (362.3) مليار دينار، وحقق شهر أيلول أعلى نسبة من الاستيرادات السلعية (غير النفطية) بمقدار (14.3%) حيث بلغت قيمته (2.6) مليار دولار بما يعادل (3.1) ترليون دينار".

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