المثنى تعلن تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في المحافظة

2020/11/02 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام استثمار المثنى عادل

الياسري، الاثنين، تفاصيل العرض

السعودي للاستثمار في بادية محافظة

المثنى.

وقال الياسري في تصريح صحفي، إن "هناك

طرحاً من الجانب السعودي على مستوى

المركز في المجلس التنس

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