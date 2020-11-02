تحذير شديد اللهجة من الحكومة المصرية للمواطنين بشأن فيروس كورونا

2020/11/02 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

المصري، اجتماع اللجنة العليا لإدارة

أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية

"فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة عدد من

الوزراء.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع

بالإشارة إ

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