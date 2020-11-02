الغانمي لوكالة الاستخبارات: توفير المعلومة عنصر مهم جداً في المرحلة الحالية

2020/11/02 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} زار وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، للإطلاع على سير العمل في هذا المفصل المهم في وزارة الداخلية.

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