الخارطة الوبائية لكورونا الرصافة لليوم

2020/11/02 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 329 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 145 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

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