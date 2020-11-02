المثنى تكشف تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في البادية

2020/11/02 | 18:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى كشف مدير عام استثمار المثنى عادل الياسري، الاثنين، تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في بادية محافظة المثنى.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “هناك طرحاً من الجانب السعودي على مستوى المركز في المجلس التنسيقي العراقي السعودي من اجل توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمار من قبل شركات معروفة منها (سابك وسالك) وشركات أخرى …

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