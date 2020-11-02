آخر تطورات أزمة رواتب الموظفين.. سجال جديد بعد

2020/11/02 | 18:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريبدو أن بيان وزارة المالية المطوّل والذي أصدرته بعد جولة من السجالات التي أوقفت تمرير قانون تمويل العجز المالي مؤقتًا، لم ينجح بإقناع اللجنة المالية النيابية، وإزالة تأثير "زلة لسان" أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتسبب تصريح لملا طلال خلال مؤتمر صحفي بإيقاف البرلمان إجراءات تمرير قانون الاقتراض وتمويل العجز المالي والذي يتوقف مصير الرواتب عليه، عندما أكد قدرة الحكومة على توفير أموال الرواتب بطرق بديلة حتى في حال عدم تمرير قانون الاقتراض، الأمر الذي دفع اللجنة المالية إلى مخاطبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سريعًا وطلب رأي الحكومة بإمكانية الاستغناء عن قانون الاقتراض، مادامت الحكومة قادرة على توفير الرواتب بطرق أخرى.

وبعد التصريح الذي اعتبر "زلة لسان"، سارع ملا طلال لنشر تغريدة تحمل تراجعًا ضمنيًا عن تصريحه، مؤكدًا فيها أن الإيرادات الحكومية غير كافية على سد الرواتب، ولاسبيل سوى الاقتراض.

من جانبها أصدرت وزارة المالية بيانًا مطولًا، أشارت من خلاله إلى خيار واحد أمام الحكومة لتأمين الرواتب لما تبقى من السنة الجارية، وهو الاقتراض.

وذكرت الوزارة، أنّ "الأسبوع الماضي شهد الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الأول، ويأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر أيلول".

وأضاف البيان، أن "وزارة المالية اكدت مرارًا أن الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة"، مرجحة استمرار تراجع أسعار النفط التي لا تغطي سوى أقل من 50% من نفقات الحكومة، خلال المستقبل القريب".

البرلمان "متمسك" بزلة اللسان

وعلى من ذلك، ما زالت اللجنة المالية متمسكة بتصريح ملا طلال، متجاهلة بيان وزارة المالية، وتنتظر رد الكاظمي بشكل رسمي.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح صحافي، أنّ "صرف رواتب الموظفين غير مرتبط بقانون تمويل العجز المالية"، داعيًا الحكومة الى الإسراع بصرف رواتب الموظفين"، في مشهد مكرر لأزمة الشهر الماضي.

وقال كوجر، إنّ "اللجنة المالية البرلمانية أخبرت وفد وزارة المالية بالتعديلات المطلوبة قبل عرض قانون الاقتراض للتصويت تحت قبة البرلمان".

من جانبه، قال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح، إنّ "الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيشهد إطلاق رواتب الموظفين وفق تصريحات الحكومة"، لافتًا إلى أن "اللجنة المالية تنتظر رد الحكومة على تصريحات الناطق الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن وجود بدائل لصرف رواتب الموظفين".

وأضاف النائب، أنّ "اللجن المالية تمتلك ورقة لمعالجة الوضع المالي لمدة ستة أشهر"، مبينًا أنّ "الحكومة ما تزال مستمرة بالإنفاق غير القانوني وهناك مخالفة حول صرف أموال لكردستان".

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