وزير الداخلية: توفير المعلومات الاستخبارية عنصر مهم للمرحلة الحالية

2020/11/02 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، أن توفير المعلومات الاستخبارية عنصر مهم للمرحلة الحالية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي زار اليوم الاثنين، مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، للاطلاع على سير العمل في هذا المفصل المهم في وزارة الداخلية"، لافتا إلى أن "الغانمي التقى بعدد من الضباط والمنتسبين، واستمع إلى شرح موجز عن عمل الأقسام والواجبات المناطة بهم".

وشدد الغانمي وفقا للبيان، "على ضرورة تقديم المعلومات الاستخبارية السريعة التي تهدف إلى رفع مستوى العمل الأمني وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية"، مشيرا إلى أن "توفير المعلومة هو عنصر مهم جدا خاصة خلال المرحلة الحالية".

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