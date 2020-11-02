ميدل ايست: حياة ملايين الايرانيين في خطر اثر نقص الانسولين بسبب العقوبات الامريكية

2020/11/02 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

حذر تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية ، الاثنين، من ان حياة الملايين من الايرانيين المصابين بمرض السكري في خطر بسبب نقص مادة الانسولين نتيجة العقوبات الاقتصادية غير المشروعة التي تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد على الشعب الايراني .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” وزارة الخزانة الامريكية كانت قد اعلنت يوم 8 تشرين الاول حزمة جديدة من العقوبات على 18 مصرفا ايرانيا ، في تحد لحلفائها الاوروبيين الذين حذروا من أن خطوة ظالمة كهذه ستحد من قدرة طهران على شراء الواردات الإنسانية وسط الأزمة العالمية لوباء فايروس كورونا”.

واضاف أن ” الدول الاوربية عارضت فرض عقوبات شاملة على القطاع المالي الإيراني لأنه يعرض البنوك الأوروبية التي تتعامل مع البنوك والشركات الأخرى المدرجة في القائمة السوداء لإجراءات عقابية من قبل واشنطن، فيما حذر دعاة حقوق الإنسان من العواقب المدمرة للعقوبات الأخيرة على الحياة اليومية للإيرانيين ، بما في ذلك منع وصولهم إلى الأدوية الأساسية والغذاء”.

وقال المسؤول عن السيطرة على مرض السكري في وزارة الصحة الإيرانية علي رضا مهدوي إن ” مرض السكري من الامراض النامية في الجمهورية الاسلامية حيث يعاني منه 11 بالمائة من السكان فوق سن 25 عامًا”.

وفقًا لسكرتيرة الأكاديمية الوطنية لاقتصاديات الصحة ، فرزة بيرويان ، هناك 4.5 مليون مريض بالسكري في إيران ، 600 الف مواطن منهم بحاجة الى جرعة يومية من الانسولين ، فيما قال الدكتور أراش أنيسيان ، رئيس مستشفى ابن سينا في طهران ومستورد الأدوية والمعدات الطبية ، إن ” العقوبات الامريكية الظالمة أضافت عقبات أكبر لعمله”.

من جانبه قال علي شريعتي وهو رجل اعمال وعضو في غرفة التجارة الإيرانية إن ” العقوبات الامريكية الجائرة تمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع الإيرانيين، وتجربتنا انه كلما زادت العقوبات فإن بعض الشركات الاجنبية تتردد في التعامل معها “.

وقال رئيس جمعية السكري في إيران إن “مشكلة الأنسولين موجودة منذ العام الماضي” ، مضيفًا أنه “كتب مع 300 منظمة غير حكومية رسالة إلى الأمم المتحدة قبل عام ، يحذرها فيها من آثار العقوبات على المرضى”.انتهى/ 25 ض

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