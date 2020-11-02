خبير اقتصادي: اتفاقيات الاردن ومصر خلفها واشنطن لضرب الاتفاقية الصينية

2020/11/02 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

عد الخبير الاقتصادي رزاق العبودي، الاثنين، تحركات الكاظمي للاستثمارات الاردنية المصرية هي خطة اميركية لإنهاء اي امل بالاتفاقية الصينية بالكامل من جانب وضرب الاقتصاد الايراني من جانب اخر.

وقال العبودي لـ/المعلومة/ ان “الاتفاقية العراقية الصينية هي الافضل اقتصاديا للعراق على مر العقود الاخيرة وبإمكانها انعاش الاقتصاد العراقي “.

واضاف ان “واشنطن غير مقتنعة بالاتفاقية الصينية فحركات حكومة الكاظمي نحو عقد الاستثمارات مع الاردن ومصر رغم ان الجانبين لايمتلكان اي شركات تضاهي الشركات الصينية”.

واوضح العبودي ان “الغرض من تلك الاتفاقيات هو ضرب الاتفاقية الصينية وانهائها بالكامل”، لافتا الى ان “هناك هدف اخر هو ضرب الاقتصاد الايراني من خلال القضاء على الصداقة الاقتصادية بين العراق والصين وايران”.انتهى25و

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