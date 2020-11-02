مستشفى الديوانية تستأنف العمل بكامل طاقتها

2020/11/02 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت إدارة مستشفى الديوانية التعليمي، اليوم الإثنين، استئناف العمل بكامل طاقة المستشفى بكل اقسامها، بينها العمليات الجراحية.

وقال مدير المستشفى، صباح الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ادارة المستشفى وبتوجيه من دائرة صحة المحافظة، قررت اعادة العمل في جميع اقسام المستشفى التي توقف العمل فيها في الفترة السابقة بسبب تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف الزاملي، أن "القرار تضمن إعادة العمل بجميع العمليات الجراحية في المستشفى، بينها العمليات الباردة".

وأشار مدير مستشفى الديوانية إلى أن "القرار يأتي بعد انخفاض الاصابات وانخفاض اعداد المرضى المصابين بكورونا والراقدين في المستشفى".

وأعلنت دائرة الصحة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، تسجيل 38 اصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغت حالات الشفاء 54 حالة.

وكان مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية افاد أمس الأحد (01 تشرين الثاني 2020)، بتسجيل أدنى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا في المحافظة، بعد رصد 7 إصابات فقط، و19 حالة شفاء، دون تسجيل حالات وفاة.

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