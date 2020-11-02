الركابي يكشف تفاصيل مشروع قانون التقاعد الجديد بالعراق

2020/11/02 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عادل الركابي، الاثنين، عن الفئات المشمولة والامتيازات في مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للع...

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