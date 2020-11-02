العراق: المالية النيابية ترفض مشروع قانون الاقتراض

2020/11/02 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، رفضها مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب والبالغ 41 تريلون دينار، مشيرة الى ...

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