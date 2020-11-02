ترامب يعرب عن نيته في إقالة خبير الأمراض الشهير

2020/11/02 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن نيته في إقالة خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، بعد الانتخابات.

وجاء هذا التصريح بعد أن انتقد فاوتشي طريقة تعامل ترامب مع فيروس كورونا، وبعد اعتراضه على تصريحات ترامب المتكررة حول “القيام بالدور اللازم” في مواجهة كورونا.

وقال فاوتشي: “نحن نتعرض لكثير من الأذى”، وأشار في صحيفة “واشنطن بوست”، يوم الجمعة الماضي، إلى أن الوضع الحالي “ليس وضعا جيد”.

ودافع ترامب عن طريقة تعامله مع الفيروس في تجمع انتخابي في وقت متأخر من الليل في مطار أوبا لوكا بمنطقة ميامي، ما دفع الحشد بالهتف بـ”أطرد فاوتشي”.

ورد ترامب على هذه الهتافات قائلا : “لا تخبروا أحدا، لكن دعوني أنتظر قليلا بعد الانتخابات”، في إشارة منه لنيته بطرده.

جدير بالذكر أن ترامب استشهد في الشهر الماضي بخبرة وشهرة فاوتشي، تجنبا للخلاف معه.



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