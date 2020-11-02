مجلس النواب لن يعقد اي جلسة هذا الاسبوع

2020/11/02 | 19:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في مجلس النواب عدم تحديد اي موعد لاستئناف جلسات المجلس التي رفعها الاسبوع المنصرم.

وقال عضو المجلس النائب حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين 2/11/2020، ان مجلس النواب لم يقرر لحد الآن عقد اي جلسة خلال الاسبوع الجاري، مشيرا الى انه قد يتم تحديد موعد للجلسة في بحر الاسبوع المقبل، وذلك لاستكمال قراءة مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وكان مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها يوم 29 من الشهر المنصرم دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، وذلك بعد ان اتم التصويت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك.

PUKmedia / خاص ‌

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