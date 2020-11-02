تلاقي الأزمات، تحت سيطرة جائحة كوفيد-19، - الاممية الرابعة

2020/11/02 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الاممية_الرابعة تلاقي الأزمات، تحت سيطرة جائحة كوفيد-19بيان اللجنة التنفيذية للأممية الرابعة {نقله للعربية فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة} شهد العام 2020 لحد الآن التقاء أزمات كبرى، أشدها تأثيرا جائحة كوفيد-19 التي بلغت من جديد، بعد أن بدا أنها وصلت ذروة في الفصل الثاني، مستويات عدوى غير مسبوقة.تنضاف إلى هذا عواقب أزمة المناخ القصوى - حرائق غابات في كاليفورنيا والبرازيل ......





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