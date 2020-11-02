المكون العنصري في صيرورة السِّفاح الإمبريالي - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/02 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بوجود مكون عنصري في بنيان ذلك الزواج المقدس بين الكيان الصهيوني والغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية التوصيفية العمومية نموذج الإنتاج الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة، والعلاقات التبادلية التي تحكمها قوانين السوق، والميل الثابت لتعظيم الربح على الأمد القصير، لا ينطوي ......





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