الموارد المائية تناقش إجراءات المحافظة على المياه الجوفية

2020/11/02 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت وزارة الموارد المائية مع المختصين، الاثنين، إجراءاتها للمحافظة على المياه الجوفية كونها خزين استراتيجي للبلاد وثروة للأجيال القادمة. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ترأس الاجتماع التخصصي الذي حضره الوكيل الفني للوزارة و الخبراء وعدد من المديرين العامين والمختصين، لمناقشة اجراءات …

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