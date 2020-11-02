طقس العراق.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

2020/11/02 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى هطول أمطار معتدلة الى خفيفة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (2 تشرين الثاني 2020)، ان "خلية من الضغط المنخفض السطحي مع مد رطب مداري في الطبقات العليا يؤثر في تشكل سحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق عديدة من شمال وغرب البلاد اضافة لصلاح الدين وغرب النجف وغرب كربلاء".

وأضاف عطية، "يوم غد تتحسن فرص الامطار في المناطق اعلاه اضافة للعاصمة بغداد وكربلاء وبابل والنجف ومناطق من ديالى وربما الديوانية.



اما باقي المناطق فان فرصتها ضعيفة من امطار الحالة اعلاه".

وتابع، "يوم الاربعاء يندفع منخفض حركي جبهوي من جهة البحر المتوسط، مصحوبا بغزارة في الامطار على مناطق من سوريا ولبنان وفلسطين.



يندفع يوم الخميس ليؤثر بامطار معتدلة الى خفيفة الشدة رعدية على مناطق شمال وغرب البلاد مصحوبة بالغزارة في دهوك وشمال نينوى".

وأوضح، "اما باقي المناطق، فان الحالة غير مستقرة يومي الخميس والجمعة، وفيها تقلبات كثيرة وربما ستشهد مدن الفرات الاوسط والجنوب بعض الزخات المتفرقة في يوم الخميس أو الجمعة" .

وأشار المتنبئ الجوي، إلى ان هناك "مؤشرات على انخفاض واضح بدرجات الحرارة شمال البلاد وغربها خلال الايام المقبلة، بسبب اندفاع تأثير موجة شبه قطبية، تؤثر في بلاد الشام ايضا والاردن".

وزاد عطية، "اما باقي المناطق فان الانخفاض فيها غير محسوس عدا ساعات الليل تميل للبرودة قليلا في وسط البلاد فقط".

واختتم بالقول "ايضا ننوه لحالة جوية اخرى، يكون تأثيرها اشمل ان شاء الله تعالى الاسبوع المقبل".

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