2020/11/02 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين،

أن جباية أموال الكهرباء تصل الى 7% فقط،

مشيرة الى أن وزارة الكهرباء لديها

دراسة باستبدال الشبكات الهوائية

المتهالكة بأخرى حديثة.

وقال عضو اللجنة امجد العقابي في حد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: جباية أموال الكهرباء تصل الى 7% فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: جباية أموال الكهرباء تصل الى 7% فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).