2020/11/02 | 19:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: جباية أموال الكهرباء تصل الى 7% فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أن جباية أموال الكهرباء تصل الى 7% فقط،
مشيرة الى أن وزارة الكهرباء لديها
دراسة باستبدال الشبكات الهوائية
المتهالكة بأخرى حديثة.
وقال عضو اللجنة امجد العقابي في حد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: جباية أموال الكهرباء تصل الى 7% فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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