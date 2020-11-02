التخطيط تصدر بيانا بشأن زيادة المقاعد الدراسية للدراسات العليا

2020/11/02 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتلقى وزارة التخطيط،،وعبر صفحتها الرسمية، وموقعها الالكتروني، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من المطالبات، والمناشدات، من المتقدمين للدراسات العليا، والتي يطالبون الوزارة فيها، بتوسعة القبول، من خلال زيادة عدد مقاعد المقبولين في مختلف الاختصاصات..

وبهذه المناسبة، تود الوزارة التوضيح، بانها ليست الجهة المعنية بزيادة المقاعد الدراسية للدراسات العليا.

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