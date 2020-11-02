إصابة توتي

2020/11/02 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} كشفت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الاثنين، أن فرانشيسكو توتي لاعب فريق روما ومنتخب إيطاليا السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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