2020/11/02 | 19:19 - المصدر: عين العراق

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الكشف عن مفاجأة بشأن "تطبيع" العراق مع إسرائيل..



هذه التفاصيل

كشف السياسي العراقي المقرب من الإدارة الامريكية، مثال الآلوسي، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة، حملت مفاجأة، بشأن المناقشات التي أجراها وفد حكومي عراقي خلال جولته الأوروبية الأخيرة بشأن التطبيع بين بغداد وتل أبيب.

وقال الآلوسي، إن "الوفد العراقي الرسمي، الذي أجرى مؤخراً جولة أوروبية، استمع وناقش قضية التطبيع بين العراق واسرائيل".

وأضاف أن "هذا الأمر يحاط بسرية عالية، خصوصاً بعد كشف هذا الأمر قبل حصوله من خلال وسائل الإعلام".

وكشف الآلوسي مفاجأة بهذا الخصوص قائلاً، إن "الوفد العراقي الرسمي، أوصل رسالة إلى العالم مفادها بأننا نريد التطبيع بين بغداد وتل أبيب، لكن الوقت مبكر لهذا الأمر، خصوصاً مع وجود الأزمة المالية والأمنية والأزمة الانتخابية في العراق".

وختم حديثه بالقول، إن "هذا التطبيع ربما يرى النور في القريب العاجل".

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