وزير العمل : قانون جديد لـ تقاعد العمال سينصف الطبقة العاملة

2020/11/02 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الفئات المشمولة والامتيازات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال، واشارت الى قرب ادراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء.



وقال وزير العمل عادل الركابي ، في تصريح للوكالة الرسمية إن “مشروع قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في طور التشريع حالياً، وهو قانون جديد سيحل محل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي […]

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