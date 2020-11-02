بكلفة تجاوزت 200 مليون دولار… محافظة عراقية تفتتح 7 فنادق بمواصفات عالمية”لأول مرة” والابرز كان مغلقاً منذ 3 عقود

2020/11/02 | 19:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة استثمار البصرة، اليوم الاثنين، استمرار العمل في 9 مشاريع استثمارية في القطاع الفندقي بأحدث المواصفات العالمية لاحتواء الضيوف والوفود والمؤتمرات والمهرجانات المقامة في المحافظة.

وقال رئيس هيأة استثمار البصرة، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إنه “لدينا تسعة مشاريع استثمارية في قطاع الفندقة تجاوزت كلفتها (200 مليون دولار) ومن ضمن هذه المشاريع فندق (كراند ميلينيوم السيف) والذي يدار من قبل شركة (ميلينيوم العالمية) ويعد أول “كراند” في العراق والثامن في الوطن العربي والحادي عشر عالميا وهو مصنف من فئة الخمسة نجوم”.

وأضاف، أن “الفندق سيتم إنشاؤه على مساحة (18 ألف متر مربع) بكلفة تتجاوز 73 مليون دولار ويحتوي على 455 غرفة، ومطاعم، ومسابح، وسويتات رئاسية، وقاعات، إضافة إلى منشآت رياضية، ومحلات تجارية بماركات عالمية وبناية مكاتب”.

وتابع عبد الحسين، أن “مشاريع الفندقة هذه ستوفر أكثر من 1200 غرفة فندقية بأحدث المواصفات العالمية لاحتواء الضيوف والوفود والمؤتمرات والمهرجانات المقامة في المحافظة كالمهرجانات الثقافية والفنية والاقتصادية”، مشيرا إلى أن “البصرة ستشهد في الأيام القريبة القادمة افتتاح فندق مطار البصرة الدولي بعد إغلاق دام إكثر من ثلاثة عقود والذي تتجاوز كلفته الاستثمارية 11 مليون دولار ليضيف أكثر من 100 غرفة فندقية متباينة المواصفات، حيث سيمكن الفندق من جعل مطار البصرة الدولي مؤهلا لأن يكون مطار ترانزيت كالمطارات العالمية الأخرى”.

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