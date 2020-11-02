تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في الأردن ب 5877 إصابة و47 وفاة

2020/11/02 | 19:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -سجل الأردن، اليوم الاثنين، 47 حالة وفاة و 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات والإصابات منذ بدء الجائحة إلى 913 حالة وفاة و 81,743 إصابة مسجلة.



وبحسب الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا في الأردن، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن الإصابات توزعت على النحو التالي: – (3361) في محافظة […]

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