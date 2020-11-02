التعليم تكشف عن موعد بدء الموسم الدراسي للدراسات الأولية في الجامعات

2020/11/02 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن الدراسات الأولية في الجامعات ستنطلق في السادس من الشهر المقبل، وتقوم على آلية التعليم الإلكتروني المدمج، مؤكدةً أن عودة الدراسة في الجامعات بصورة طبيعية تعتمد على مؤشرات خلية الأزمة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الجامعات والكليات الأهلية بوصفها جزءاً …

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