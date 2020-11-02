2020/11/02 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، جولاتهما الانتخابية قبل يوم واحد من موعد الانتخابات الرئاسية، في محاولة للتأثير على الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم.

وزار الرئيس الأميركي ترمب أربع ولايات ضمن جولته الانتخابية الأخيرة تعتبر أصواتها حاسمة وهي، نورث كارولينا، وبنسلفانيا، وويسكونسن، وميشيغان التي اختتم فيها جولته الانتخابية عام ألفين وستة عشر أملا بكسب أصواتها لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، فيما ركز منافسه بايدن، على ولايتي بنسلفانيا وأوهايو، في سباقه نحو البيت الأبيض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب وبايدن يركزان حملاتهما الانتخابية في الولايات الحاسمة للسباق الرئاسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب وبايدن يركزان حملاتهما الانتخابية في الولايات الحاسمة للسباق الرئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).