النشاط الصناعي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في عامين

2020/11/02 | 19:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي بوتيرة قوية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين.

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