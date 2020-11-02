العراق يسجل 49 وفاة و3920 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/02 | 19:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقیة، الیوم الاثنین، 49 حالة وفاة و3920 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد -كوفید 19).وذكرت الوزارة في بیان، أن الحصیلة الإجمالیة للمصابین بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقلیم كردستان ارتفع إلى 434598 إصابة …

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