2020/11/02 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي في العراق ، اليوم الثلاثاء، حيث تم تسجيل حالة 51 وفاة و 3413 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي في العراق : تسجيل 3413 اصابة و51 حالة وفاة بـ فايروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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