2020/11/02 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقام مدير إحدى المدارس في قضاء الشوملي بمحافظة بابل مأدبة فطور صباحي لطلاب السادس الاعدادي خلال ايام تأديتهم امتحان الدور الثاني، ووثقت عدسة "ناس"، تلك الفعالية التي رافقها توزيع الكمامات تعزيزاً لإجراءات التباعد أثناء الامتحانات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مدرسة يفاجئ طلبة السادس الإعدادي بامتحان الدور الثاني: مأدبة إفطار وكمامات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مدرسة يفاجئ طلبة السادس الإعدادي بامتحان الدور الثاني: مأدبة إفطار وكمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).