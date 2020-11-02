فيروس كورونا..نوع جديد يكتسح أوروبا منذ الصيف مصدره إسبانيا!

2020/11/02 | 19:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سلالة جديدة من فيروس "سارس-كوف-2" المسبب لمرض "كوفيد-19" تنتشر بسرعة البرق حاليا في أوروبا.مصدرها إسبانيا.ما خطورتها وما خصائصها؟ الصورة لم تكتمل بعد، لكن المؤكد أن حركة التنقل الصيف الماضي لعبت دورا مفصليا.

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